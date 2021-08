Supla assume namoro com atriz 30 anos mais nova

14/08/2021 | 13:10



Ele está fora da pista! Supla assumiu namoro com a atriz e modelo Nathalia Mastrobiso, de 25 anos de idade. O cantor, de 55 anos, fez uma campanha publicitária nas redes sociais ao lado da amada nas redes sociais e surpreendeu os fãs com o novo relacionamento.

Na publicidade, Nathalia é confundida com um garoto pelo porteiro do prédio, por conta de suas roupas e estilo, e o casal acha graça da situação.

O filho de Eduardo Suplicy estava solteiro desde o término com a roqueira Victoria Wells, em 2019. No passado, ele também teve um romance com a atriz Bárbara Paz.

O que vocês acharam do novo casal? Fofos, não é mesmo?