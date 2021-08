Grávidas pela segunda vez, Mônica Benini e Rafa Brites exibem barrigas juntas

14/08/2021 | 12:10



Já imaginou ficar grávida junto com a sua amiga? Mônica Benini e Rafa Brites estão tendo essa experiência e decidiram registrar o momento fofurinha nas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 13, a jornalista aproveitou o encontro para tirar uma foto exibindo o barrigão ao lado de Benini. As duas estão grávidas pela segunda vez e celebraram a coincidência.

No dia seguinte em que o Rocco nasceu a Mônica e o Junior foram na maternidade e me contaram que o Otto estava a caminho! Dessa vez eu fui passar uma tarde com a Mô e as duas falando sobre segundo filho... Mal sabíamos que a Lara já estava bem instalada lá, rindo dos nossos planos, e logo na sequência o Leon. Muito bom ter amigas e agora também vizinhas para compartilhar as delicias e angústias da maternidade, escreveu.

Mônica é casada com Junior Lima e juntos são papais do pequeno Otto. Já Rafa está com Felipe Andreoli há 11 anos, com quem teve Rocco.