Bolsonaro participa de evento em Academia Militar no sul fluminense

14/08/2021 | 10:51



O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa na manhã deste sábado, 14, da cerimônia de entrega do Espadim 2021 aos cadetes do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no sul fluminense.

Bolsonaro chegou a Resende no fim da tarde desta sexta-feira, 14, e passou a noite no Hotel de Trânsito da Aman.

Pela manhã, cumprimentou apoiadores às margens da Rodovia Presidente Dutra, onde fica o hotel, mas não quis dar declarações à imprensa.

Equipes de reportagem também foram impedidas de entrar para acompanhar a cerimônia na Aman, que teve o acesso restrito por conta de precauções pela pandemia, segundo a organização do evento.

O presidente esteve acompanhado dos ministros generais Braga Netto, da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional.