Pogba e Bruno Fernandes dão show e United goleia o Leeds em Old Trafford lotado

14/08/2021 | 10:50



Os gritos de "olé" nos minutos finais em um Old Trafford lotado demonstraram a grande estreia do Manchester United no Campeonato Inglês. Com quatro assistências de Pogba, três gols de Bernardo Silva, um do brasileiro Fred, estreia de Sancho e apresentação de Varane, os comandados de Ole Gunnard Solskjaer deram espetáculo na goleada de 5 a 1 sobre o Leeds United.

A apresentação de gala veio com Sancho estreando apenas após o intervalo e num dia com as ausências de Cavani e Rashford. Coube a Pogba comandar o time e a Bruno Fernandes mostrar que segue com o faro de gol apurado. Com o hat-trick deste sábado, o português agora soma 43 gols em 81 jogos pelo Manchester United.

Antes de a bola rolar em Old Trafford, o zagueiro Varane foi apresentado à torcida. O defensor multicampeão pelo Real Madrid entrou em campo e exibiu a camisa 19 que vestirá no novo clube. Foi bastante aplaudido e fez uma selfie para registrar o momento com o estádio lotado.

O fato triste ficou do lado de fora. No dia da volta da torcida, correria e briga entre torcidas de United e Leeds, com socos, objetos atirados e até comércio sofrendo depredação antes do apito inicial.

No campo, o Manchester começou o jogo com tudo. Mesmo sem Sancho, recém-chegado do Borussia Dortmund, desde o início, foi para cima do Leeds United e criou boas chances para marcar no primeiro tempo. Mas, o torcedor que lotou as arquibancadas de Old Trafford demorou 30 minutos para soltar o primeiro grito de gol da jornada. E tinha de sair dos pés de Bruno Fernandes, artilheiro da temporada passada. Assistência precisa de Pogba, domínio e festa.

A sensaçãona parada do intervalo, porém, era que o United tinha tudo para ir aos vestiários com uma vantagem bem maior. Pecou nas finalizações e pagou caro logo no começo do segundo tempo, com golaço de Ayling, em chutaço de fora da área. O empate do time de Marcelo Bielsa não passou de um susto.

Com Pogba inspirado, a vantagem voltou rapidamente ao placar do United. O francês tocou para Greenwood avançar pela esquerda e fazer o segundo. O torcedor ainda comemorava quando o Leeds errou na saída de bola, Fred tocou para Pogba e o meia achou Bruno Fernandes na área. O português ainda driblou o marcador antes de ampliar.

Só dava United em Old Trafford. Em rara jogada sem a participação de Pogba, Lindelof achou Bruno Fernandes, que transformou a vitória em goleada com chute forte. Aos 23 do segundo tempo, Fred, convocado por Tite, fechou o placar aproveitando a quarta assistência de Pogba em uma de suas melhores apresentações pelo United.

O brasileiro Fred fez festa, já o compatriota e agora companheiro de seleção Raphinha decepcionou. A surpresa de Tite para a rodada tripla das Eliminatórias pouco fez. O atacante deixou à desejar num dia em que todos do Leeds jogaram abaixo do esperado.