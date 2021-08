Marcos Mion ganha surpresa da família após primeiro dia de trabalho na TV Globo

14/08/2021 | 10:10



Momento fofo em família: check! Na última sexta-feira, dia 13, Marcos Mion usou as redes sociais para compartilhar uma surpresa que ganhou da esposa, Suzana Gullo, e dos filhos, Romeo, Donatella e Stefano, após seu primeiro dia de trabalho na TV Globo.

No vídeo, o novo apresentador do Caldeirão é recebido com balões, cartas coladas na parede e muitos abraços.

Chegando em casa exausto, mas olha o que encontro. Isso não tem preço, de todas as meninas que trabalham aqui em casa, nossa família. As cartinhas das crianças. Olha o que o Romeo escreveu com a letrinha dele. Meu Deus, eles escreveram cartas e puseram bexigas, disse.

Fofo, né?!