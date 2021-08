Vivian Amorim está grávida do primeiro filho: Alegria e emoção

14/08/2021 | 10:10



Vivian Amorim recebeu uma visitinha para lá de especial: a da cegonha! A apresentadora, de 28 anos de idade, revelou nas redes sociais que está grávida de três meses do primeiro filho com Leo Hirschmann.

Na última sexta-feira, dia 13, ela postou cliques segurando o ultrassom e escreveu:

Agora sim, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica, finalmente podemos dizer em alto e bom som: ESTAMOS GRÁVIDOS. Estou muito feliz de poder dividir com vocês a alegria e a emoção que foi ler o resultado grávida nesse visor! Agora me aguente, porque eu acabo de entrar oficialmente para o time das mamães mais babonas e apaixonadas!

Hirschmann também fez questão de deixar registrado a emoção de saber que seria papai:

Tive a melhor sensação da minha vida quando recebi essa notícia! Uma emoção e um sentimento que realmente não consigo explicar. Sempre tive o sonho de ser pai e agora Deus me presenteou com essa benção, ao lado da mulher (e agora mamãe) mais forte e especial do mundo! Feliz demais de poder, FINALMENTE, falar que tem mais um membrinho(a) da família a caminho! Vem logo para esse mundão que o papai já está ansioso e doido pra te pegar no colo, comemorou.