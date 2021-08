Após ser internado com Covid-19, Silvio Santos já está em casa, diz sobrinha

14/08/2021 | 09:10



Os fãs de Silvio Santos podem ficar mais tranquilos! De acordo com Dory Abravanel, uma das sobrinhas do apresentador, o Dono do Baú já está se recuperando em casa. A informação foi confirmada na noite da última sexta-feira, dia 13, nas redes sociais da profissional que trabalha na produção do Programa Silvio Santos.

Silvio, de 90 anos de idade, deu um baita susto ao ser testado positivo para o coronavirus. Devido a idade avançada, ele foi internado por precaução e, em razão disso, as gravações foram pausadas novamente por tempo indeterminado.

Na internet, Roberto Cabrini gravou um vídeo lendo uma mensagem enviada pela mulher do apresentador, Iris Abravanel:

- Oi, Cabrini. Contamos com as orações de vocês. Graças a Deus ele é muito forte e já está em casa, creio que estará curado muito em breve. Obrigada pelo carinho.

Iris também pediu para que os fãs parassem de ir para a porta do hospital onde ele estava internado.