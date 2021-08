Do Dgabc.com.br



14/08/2021 | 00:30



A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem a Policlínica Paraíso. O equipamento de saúde, localizado na Rua Juquiá, 256, tem capacidade para realizar 7.000 atendimentos por mês e vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou a entrega e comentou sobre a importância da unidade, que integra o programa Qualisaúde. “Se não tivéssemos feito o Qualisaúde e fortalecido a rede de urgência e emergência, talvez não conseguiríamos passar pelos picos da pandemia. Santo André foi uma das poucas cidades onde não faltaram leitos”, afirmou o tucano.

A Policlínica Paraíso conta com oito consultórios – sendo um ginecológico com sanitário e um odontológico –, farmácia, sala de espera, três pontos de atendimento na recepção e uma brinquedoteca na área de pediatria, projetada pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Apesar de ter sido reinaugurada ontem, a unidade iniciará o atendimento à população a partir de segunda-feira. “É um momento de bastante expectativa para a população dessa região, porque ficamos quase toda a pandemia em momento de preparação e de reforma dessa unidade, que estamos entregando com toda qualidade e padrão do programa Qualisaúde. Será um equipamento totalmente informatizado e com todo carinho que sempre norteou o trabalho dessa unidade”, explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves.

A Policlínica realizará atendimento com clínico geral, pediatra, ginecologista, dentistas e oferecerá atendimento de enfermagem como curativo, vacina, coleta de exames laboratoriais, coleta de papanicolau, administração e dispensação de medicamentos, teste rápido de gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV.

Moradora do bairro há sete anos, Gilmara Pinheiro Santos Almeida, 49 anos, acompanhou a entrega da Policlínica e gostou da nova configuração do espaço. “Agora a farmácia veio para o lado de fora da unidade e isso é um ponto positivo, porque antes misturava gente que ia passar com consulta ou tomar vacina, então vai agilizar o atendimento e evitar tumulto”, comentou.



HISTÓRICO

A Unidade de Saúde Paraíso foi inaugurada em 1975 em prédio próprio e desde 2016 não recebia nenhuma reforma. A Prefeitura investiu cerca de R$ 1,3 milhão para transformar o equipamento em Policlínica.

Com a reforma, houve ampliação no número de consultórios, além de readequação na estrutura física para garantir mais conforto, acolhimento e melhor acessibilidade para trabalhadores e usuários.

Durante a revitalização não houve interrupção do serviço, pois os atendimentos foram transferidos temporariamente para a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Fernando Pessoa.