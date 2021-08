Do Dgabc.com.br



14/08/2021 | 00:01



Pelo segundo dia consecutivo as cidades do Grande ABC registraram alta no número de mortes em razão da Covid. Depois dos 17 falecimentos reportados na quinta-feira, maior número de agosto, ontem foram acrescidas às contas mais 22 óbitos, maior registro desde 28 de julho, quando 34 pessoas perderam a batalha para o coronavírus.

As mortes informadas ontem não aconteceram necessariamente nas últimas 24 horas. Podem ser óbitos que estavam pendentes de confirmação por meio de exames.

As novas perdas foram reportadas por Diadema (nove), Santo André (sete), Mauá (três), São Bernardo (duas) e São Caetano (uma). Assim, o total de óbitos chegou a 9.825.

Foram reportados pelas sete cidades mais 556 novos casos de Covid, sendo 216 em Santo André, 151 em São Bernardo, 117 em Mauá, 56 em Diadema, 12 em São Caetano e quatro em Ribeirão Pires. Desde o início da pandemia já são 242.804 infectados.