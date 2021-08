Gestão terceirizada

Do Diário do Grande ABC



Decorridos sete meses, o governo interino de São Caetano começa a apresentar os primeiros resultados. E eles são assustadores. Sem o verniz da publicidade, a gestão do vereador Tite Campanella (Cidadania), alçado à titularidade do Executivo pela decisão judicial que suspendeu a posse de José Auricchio Júnior (PSDB), é desastrosa. A falta de Norte da administração faz com que o cidadão são-caetanense se depare com problemas que, até bem pouco tempo atrás, eram incomuns na cidade com o maior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil.



O modo como a Prefeitura de São Caetano conduz o episódio Di Thiene dá mostras do quanto se deteriorou a qualidade da gestão no último ano. Sem ter onde morar desde que o conjunto habitacional em que viviam desabou parcialmente, em junho de 2019, famílias que haviam sido alojadas em clube recreativo do município passaram a receber tratamento indigno por parte do governo. Há relato de pais separados à força da filha de 14 anos por ação da GCM (Guarda Civil Municipal). A situação é tão aviltante que advogado especialista em direitos humanos defende que Tite responda por improbidade administrativa.



Em tese, será difícil responsabilizar o prefeito interino por qualquer medida tomada pelo Paço de São Caetano. Pelo simples fato de que Tite Campanella não governa. Enquanto passa o dia na rua participando de atividades sociais, mais preocupado com perfumarias do que em comandar o município, a gestão foi terceirizada a Marília Marton, uma das obscuras subsecretárias são-caetanenses, mais conhecida pelas peripécias do marido, Beto Torrado, condenado a 14 anos de prisão por associação criminosa e corrupção.



Apelidada nos corredores de ‘primeira-ministra’, Marília Marton é quem de fato dá as ordens hoje no Palácio da Cerâmica – mesmo sem ter tido um único voto no pleito do ano passado. Que a Justiça Eleitoral ponha rapidamente um ponto final na insegurança administrativa em São Caetano. O município é muito importante para ficar entregue aos caprichos de interinos. O cidadão agradece.