Diadema recebe torneio de pênaltis solidário da Cufa

14/08/2021 | 00:01



A Cufa (Central Única das Favelas), em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, além dos apoios do Diário e da Liga diademense de futebol amador, promoverá amanhã, das 8h às 14h, o evento Gol Contra a Fome, a ser realizado em cinco campos distritais da cidade. Haverá torneio eliminatório de pênaltis para equipes que se inscreveram em troca de duas cestas básicas até terça-feira. Mas, quem quiser comparecer diretamente a um dos locais (campos do Serraria, Piraporinha, Albatroz, Vila Alice ou Casa Grande) para doar um quilo de alimento, tem direito a cobrar uma penalidade com goleiros deixados à disposição pela organização.

“As doações serão feitas pela Cufa para as famílias em situação de vulnerabilidade ao redor dos campos que serão feitas as ações. Vai cruzando os dados com o banco de alimento, com as famílias cadastradas na Prefeitura, georreferenciadas pelos campos”, explicou o diretor de Esportes de Diadema, José Alexandre Devesa.

Diversos jogadores utilizaram as redes sociais para convidar as pessoas a participar do evento, casos de Lelê (Água Santa), Rhuan (Ituano), Neilton (Sport), Thiago Carleto, Romário (Coritiba), Rodrigo Lindoso (Inter), Ewerton Páscoa (CRB), Leandro Borges (Caldas-POR), Welington (São Paulo), Thais Duarte (Santos). “São pênaltis a favor da vida e contra a fome”, salientou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT).<