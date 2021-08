Ramalhão visita São Bento para se aproximar da vaga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 00:01



O Santo André tem grande chance de se aproximar da vaga para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Vice-líder do Grupo A-7, com 17 pontos, o Ramalhão visita o lanterna São Bento, que soma oito, a partir das 15h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Se vencer e adversários diretos perderem, o time andreense pode abrir sete de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação, restando nove em disputa, o que deixaria os comandados de Wilson Júnior muito perto do mata-mata.

Até certo ponto, a campanha andreense até aqui surpreende. Isso porque o time foi completamente reformulado após o Paulistão e, de todo o elenco, apenas três peças daquela equipe seguiram, casos de Fabrício, PV e Dioran. Com grupo formado majoritariamente por atletas formados na própria base ramalhina, incrementado por outros mais experientes, como o centroavante Nunes – que atende aos dois requisitos –, aos poucos o time foi ganhando corpo, ritmo e dando a resposta em campo.

“A gente vem fazendo uma campanha muito boa, temos um grupo muito qualificado e com muita vontade. Acredito que estar sempre evoluindo e buscando honrar a camisa do Ramalhão são pontos principais para nossa campanha até aqui”, destacou o lateral-esquerdo Ruan, que continuou. “Criamos uma identidade muito grande com o Ramalhão e isso tem ajudado demais todo o grupo dentro de campo. É um time com muita fome de vencer, e Santo André é isso: todo jogo é uma final para a gente”, completou.

Autor de uma assistência na vitória sobre a Inter de Limeira, Ruan espera estar entre os titulares pelo terceiro jogo seguido. “Estou aqui para ajudar todo o grupo e contribuir cada vez mais para atingirmos nossos objetivos, sou grato a Deus pela oportunidade e pelo Santo André confiar no meu trabalho”, afirmou.

No triunfo sobre a Inter, Nunes fez os dois primeiros gols deste retorno ao Ramalhão. Mais leve, espera agora encontrar as redes mais vezes. “Marcar gols é sempre importante, ainda mais quando o resultado final é a vitória. O torcedor sempre espera mais de mim, visto essa camisa sempre com o intuito de ajudar, principalmente marcando, que é minha obrigação”, declarou o camisa 9, que explicou o motivo do sucesso da equipe até aqui. “Muito trabalho. Esse time trabalha demais, independentemente da idade, clubes que já jogou ou qualquer outra coisa, aqui todo mundo corre e é uma cobrança diária entre nós mesmos. Não existe segredo para o sucesso, é só o trabalho”, afirmou o veterano, que serve como braço direito de Wilson Júnior. “A experiência me torna o cara com um pouquinho mais de responsabilidade, mas dentro de campo todo mundo se cobra e se ajuda. Fora de campo acredito que contribuo com conselhos, tento mostrar os atalhos para os mais jovens, esse tipo de coisa”, finalizou o jogador andreense.