Obituário - 14 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 00:10



Santo André

Strufoldi Emília Barros de Oliveira, 96. Natural de Florença, Itália. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



São Bernardo

Lauro Rodrigues, 92. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano

Liberal Roberto Grigoletto, 92. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Aparecida de Lourdes Mantovani, 71. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Memorial Planalto.



Mauá

Euclides Jesus Zanini, 80. Natural de Iacri (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Tomo Haru Sugata, 72. Natural do Japão. Residia no bairro Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São José.