Traços internacionais

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 00:10



“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.”

Clarice Lispector, citada por Neli Maria Vieira em seu primeiro livro de poemas, O Signo da Borboleta (São Vicente, Costelas Felinas, 2014).



Que Neli Maria Vieira é uma das melhores ilustradoras contemporâneas, não há dúvida. Sua obra ultrapassa os limites do Grande ABC e do Brasil para se tornar internacional. Três exemplos:

1 – Neli integra o Movimento de Arte de Vanguarda INI, fundada em 3 de janeiro de 1980 no Café di Fiori, em Paris, por Gabriele Aldo Bertozzi.

2 – Neli, com Jorge Barreto, é uma das fundadoras do Grupo Inizil, que representa o inismo no Brasil.

3 – Neli faz parte do quadro diretivo e do conselho editorial da revista italiana Berénice.

São incontáveis as capas de livros e revistas que Neli idealizou, entre as quais a série temática Cabeça Ativa, editada pelos amigos de São Vicente e divulgada por esta página Memória. Tudo isso é verdade, mas Neli se enquadra, e muito bem, no mundo da escrita, sintetizado neste verso poema seu:

“O segredo de ser um esconderijo de parábolas é saber que a sombra revela a luz. E no canto dos encantos azuis, todas as gotas inundam-se de lágrimas” (do livro O Signo da Borboleta, de sua autoria, Ed. Costelas Felinas, 2014).



“Neli Maria Vieira é artista plástica e uma das melhores capistas modernas que conheço.”

Aristides Theodoro



“Neli Maria Vieira vai longe a qualquer segmento artístico do qual se apodera.”

Iracema M. Régis



NELI MARIA VIEIRA

Nascimento: Itaporanga, Santa Catarina.

Região escolhida: Grande ABC, onde vive a maior parte do tempo, depois de ter chegado a São Paulo com 4 anos de idade.

Formação: licenciada em letras.

Profissão: artista plástica, fotógrafa, ilustradora, capista, cenógrafa.

Livros publicados: quatro.

Coletâneas: inúmeras, entre elas: Gabriele – Aldo Bertozzi Chi sei? Ed. Angelus Novus – Itália; 100 anos de Jorge Amado Ed. Criar, Mauá; Os novos velhos rumos da poesia, Ed. Mariposas.

Exposições de arte contemporâneas, no Brasil e no Exterior, em países como Finlândia, Argentina, Itália e França.