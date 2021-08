Em busca do décimo título seguido, Bayern de Munique estreia com empate no Alemão

13/08/2021 | 19:36



Em busca do décimo título consecutivo do Campeonato Alemão, o hegemônico Bayern de Munique empatou por 1 a 1 com o Borussia Mönchengladbach na abertura da Bundesliga 2021/2022 nesta sexta-feira. A partida fora de casa marcou a estreia oficial do novo treinador do time bávaro, Julian Nagelsmann, ex-técnico do RB Leipzig.

O Mönchengladbach, que brigou por uma vaga na Liga dos Campeões na última edição do Campeonato Alemão, mas terminou fora do grupo dos quatro primeiros colocados, foi superior ao poderoso Bayern de Munique no início da partida e abriu o placar aos dez minutos com o meia francês Alassane Plea. Ele recebeu assistência de Stindl e, livre na entrada da área, arrematou com precisão.

Para não estrear com um revés, o atual eneacampeão alemão pressionou atrás do empate e transformou o goleiro suíço Yann Sommer o melhor homem em campo com boas defesas em chutes de Lewandowski, Sané e Stanisic.

Até que o centroavante polonês, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada, balançou as redes aos 41 minutos. Kimmich cobrou escanteio da direita, e ele concluiu de primeira para o gol, mantendo uma impressionante sequência de sete temporadas marcando na estreia do Bayern na liga alemã.

Maior goleador da Bundesliga em seis edições, incluindo nas últimas quatro, Lewandowski alcançou na temporada passada o recorde de gols em uma só edição, com 41. E ele poderia ter garantido o triunfo dos bávaros, mas Sommer apareceu mais vezes no segundo tempo para salvar a equipe anfitriã em finalizações do polonês e também de Davies.

O Mönchengladbach também criou chances para sair de campo com o triunfo na abertura do torneio. O time da casa cresceu na etapa final a partir da entrada de Marcus Thuram, aos 19, melhorou o Borussia.

O francês, filho do ex-jogador e campeão mundial pela França, Lilian Thuram, obrigou o goleiro Manuel Neuer a grande defesa no canto esquerdo em sua primeira oportunidade. Depois, quase alcançou cruzamento de Lainer e reclamou de um empurrão de Upamecano na área, mas a revisão do VAR não identificou pênalti no lance.

O Bayern de Munique volta a jogar na quarta-feira, na decisão da Supercopa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund.. Pelo Campeonato Alemão, o próximo compromisso será no dia 22, contra o Colônia, em Munique. Já o Mönchengladbach jogará na véspera, contra o Bayer Leverkusen, fora.