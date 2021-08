Jovens entre 12 e 17 anos com comorbidades podem se vacinar contra a Covid-19 em Mauá, Ribeirão e Rio Grande

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 19:17



Com a chegada de novos imunizantes aos municípios, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra começam a vacinar nesta final de semana jovens entre 12 e 17 anos com comorbidades.

Para a imunização, será necessária a apresentação de documento com foto, relatório ou laudo médico atestando a comorbidade ou deficiência, comprovante de residência em nome dos pais e estar acompanhado de um responsável.

Além da vacinação em jovens com comorbidades, Rio Grande da Serra também vacinará neste domingo gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto). Já a Prefeitura de Ribeirão Pires antecipou o calendário do Governo do Estado de São Paulo e anunciou a vacinação de adolescentes abaixo dos 18 anos. Na segunda e terça-feira da próxima semana serão vacinados jovens com 17 anos e na quarta-feira (18) adolescentes de 16 anos.

Confira o calendário de vacinação por região:

Mauá

As doses começarão a ser aplicadas a partir deste sábado (14), durante novo mutirão contra o coronavírus na cidade.

Das 9h às 16h30, oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) - Magini, Zaíra 1, Zaíra 2, Flórida, Santista, São João, Feital e Parque São Vicente - e a tenda localizada na Praça 22 de Novembro estarão abertas para vacinar com a primeira dose a população acima de 18 anos e com a segunda as pessoas que já estão na data de completar o ciclo vacinal.

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades também serão vacinados, mas apenas nas oito unidades de saúde.

Para garantir a primeira dose, o pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. São imunizados somente os moradores de Mauá.

Ribeirão Pires

A imunização acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto para pedestres como em formato drive thu.

Data: Sábado (14) – Jovens de 12 a 17 anos com comorbidades

Data: Segunda e terça-feira (16 e 17/08) – Jovens com 17 anos

Rio Grande da Serra

A vacinação ocorrerá no próximo domingo (15), no sistema Drive-Thru, ao lado da UBS Centro – Rua Prefeito Cido Franco, 530, Vila Arnould -, das 9h às 14h.

As imunizações para os mesmos públicos também seguirão na próxima semana em todas as UBS – Unidades Básicas de Saúde –, de segunda a sexta-feira, 8h às 15h30 (Exceto UBS Sítio Maria Joana, que vacina somente às quintas-feiras, das 8h às 15h30).