Seguradoras aprovam flexibilização do seguro de automóveis

13/08/2021 | 19:00



As novas regras que flexibilizam e simplificam os seguros de automóvel, com início previsto para 1º de setembro, foram recebidas com otimismo pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), após o segmento ficar praticamente estagnado no primeiro semestre deste ano. Dados da FenSeg mostram que o volume de prêmios do segmento de seguros auto foi de R$ 17,5 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento real (descontada a inflação) de 0,2% frente ao mesmo período do ano passado. O mercado vem se recuperando gradativamente da pandemia.

Publicada nesta sexta-feira, 13, pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), as novas regras do setor permitem, por exemplo, contratar seguro do automóvel contra furto, sem colisão, por exemplo. A vantagem

é ter um seguro mais barato. Também é possível contratar um seguro sem ter um carro, vantagem para motoristas de aplicativos e carros alugados.

Segundo o presidente da FenSeg, Antonio Trindade, o normativo traz benefícios "significativos" para o consumidor e para o mercado de seguros como um todo.

"A circular estimula a criação de novos produtos, com claro ganho de eficiência. O resultado é o aumento da competitividade e da inovação no segmento", afirma Trindade.

A FenSeg destacou alguns pontos como a possibilidade de contratação do seguro de responsabilidade civil facultativa, em nome do condutor, sem a vinculação com um veículo específico. Também destaca a possibilidade

de criar "combos" de coberturas, abrangendo outras situações de riscos do veículo.