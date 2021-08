Após dois dias sem vacinação, município do Rio divulga calendário

13/08/2021 | 18:44



A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira, 13, o calendário de vacinação contra a covid-19 para a próxima semana na capital fluminense. Na segunda-feira, 16, serão vacinados com a primeira dose os moradores do Rio que tenham 22 anos, na terça, 17, as pessoas com 21 anos, e assim sucessivamente até sexta-feira, 20, quando será a vez dos moradores com 18 anos receberem a primeira dose do imunizante.

O calendário demorou a ser confirmado porque nesta semana faltaram doses de vacina no município do Rio. Por isso, a aplicação da primeira dose da vacina ficou suspensa na quarta e na quinta-feira, dias 11 e 12. A vacinação em primeira dose foi retomada nesta sexta-feira, para os moradores com 24 anos, e no sábado, 14, será a vez de quem tem 23 anos.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) divulgou o calendário nas redes sociais, com um agradecimento ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pela entrega das doses. "Olha aí nosso novo calendário para a próxima semana. Lembrando que amanhã é a turma de 23 anos. Obrigado ministro @mqueiroga2 pela entrega de doses hoje. Aguardamos mais no fim de semana."