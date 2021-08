Variante Delta também preocupa autoridades de Israel, que amplia vacinação

13/08/2021 | 17:52



A variante delta também preocupa as autoridades de Israel, que expandiu sua campanha vacinal com doses de reforço contra a covid-19 para pessoas com mais de 50 anos. O reforço vacinal também será oferecido a profissionais de saúde.

Segundo notícia veiculada pela agência Reuters, o diretor-geral do ministério da saúde de Israel, Nachman Ash, declarou que elegíveis para o reforço vacinal também serão "pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde, pessoas com fatores de risco graves para o coronavírus, prisioneiros e guardas".

Canadá

Ainda segundo a Reuters, o Canadá em breve passará a exigir que todos os funcionários públicos federais sejam vacinados contra covid-19. "Esperamos que o serviço público federal queira cumprir com essa exigência obrigatória", disse o Ministro de Assuntos Intergovernamentais, Dominic LeBlanc, em entrevista coletiva. "Esta é a melhor maneira de acabar com a pandemia e permitir que a economia permaneça aberta com segurança."

Belize

Em Belize, país na costa leste da América Central, vinte e sete pessoas a bordo do cruzeiro Carnival testaram positivo para covid-19. Em comunicado, segundo a Associated Press, a empresa responsável pelo cruzeiro informou que todos os 27 passageiros que testaram positivo foram vacinados, e apresentavam sintomas leves ou nenhum sintoma da doença, e estavam isolados.

O conselho de turismo disse que 99,98% da tripulação do navio foi vacinada, assim como 96,5% dos passageiros. O cruzeiro transporta mais de 1.400 tripulantes e quase 3.000 passageiros