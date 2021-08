Filha de Sabrina Sato rouba cena no aeroporto com macacão jeans de 300 reais

13/08/2021 | 17:11



Estilosa desde pequena! Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, não passou despercebida no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao chegar com os pais usando um macacão de grife.

A pequena roubou a cena por aparecer sentada na mala levada pelo pai e dar tchauzinho para os paparazzi que estavam no local. Zoe esbanjou estilo da cabeça aos pés com a peça de roupa da marca Adidas - que custa cerca de 300 reais. Chique, né?!