Fernanda Souza comenta gafe de Taís Araújo envolvendo Thiaguinho

13/08/2021 | 17:10



Como você acompanhou, a estreia do programa The Masked Brasil foi marcada por uma gafe de Taís Araújo, que acabou esquecendo que Fernanda Souza e Thiaguinho não são mais um casal. Gente como a gente, né? Frente a situação, a apresentadora decidiu se pronunciar e disse que não ficou chateada com a atriz.

Nos Stories, Fernanda brincou dizendo que Taís era super engraçada e que ela e Thiaguinho riram muito da situação.