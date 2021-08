Guia de Compras: aprenda a escolher o chuveiro ideal para você

Da Redação

Antes de optar por um chuveiro, é necessário conhecer as características básicas desses equipamentos. A seguir, 33Giga e a fabricante Lorenzetti mostram o que observar antes de optar por um modelo.

Economia

O chuveiro elétrico é um importante aliado na economia de água e de energia, dependendo especificamente do tempo de banho e da escolha do aparelho mais adequado à residência. Em locais de clima quente, por exemplo, onde o inverno é ameno, um com potência máxima de 3200W pode ser suficiente.

Deve-se lembrar que o chuveiro possui um importante recurso de economia de energia: o seletor de mudança de temperaturas, que deve ser utilizado para adequar a potência de acordo com a temperatura do ambiente.

Esse cuidado tão simples é capaz de economizar entre 30 e 70%, considerando a capacidade de vazão do produto e a temperatura em que é utilizado. Em regiões com variações mais bruscas de temperatura, quem quer economizar energia deve considerar a compra de um chuveiro com comando eletrônico, que contribui para o controle da temperatura.

Além disso, mais de dez minutos no banho é desperdício, por isso, evite escovar os dentes ou ouvir música. Fique longe dos modelos de duchas com sons acoplados.

Precisão

Como mencionado no item acima, os modelos eletrônicos oferecem controle da temperatura e, consequentemente, economia. No mercado, podem ser encontrados ainda chuveiros com comando eletrônico com haste prolongadora ao alcance das mãos, permitindo a escolha gradual e precisa da temperatura de forma rápida e simples, como ajustar o volume do rádio.

Híbrido

Nos últimos anos, as empresas fabricantes – incluindo a Lorenzetti –, investiram em novas tecnologias com o objetivo de oferecer produtos mais econômicos. É o caso das duchas híbridas, que são compatíveis com aquecedores a gás e solar, capazes de economizar ainda mais água.

Isso é possível, uma vez que possuem sistema inteligente de funcionamento, que aquece instantaneamente a água assim que o registro é aberto, controlando automaticamente a temperatura desejada do banho até a chegada da água quente do sistema principal.

Dessa maneira, é possível evitar o desperdício de água fria parada na tubulação, economizando até cinco litros de água por banho.

Potência

Para regiões mais frias, é necessário ter um produto com maior potência de aquecimento. Vale lembrar que a rede elétrica (bitola dos fios) e o disjuntor devem estar de acordo com as especificações técnicas que constam na embalagem do produto.

Pressão

Para locais com baixa pressão, como residências onde a caixa d’água está localizada a poucos centímetros do chuveiro, é recomendável a instalação dele com o pressurizador interno, que aumenta o volume da água durante o banho.

Blindado

Os modelos que possuem resistências blindadas são indicados, principalmente, para quem vive em regiões em que a água possui características que aceleram a corrosão dos metais e diminuem a vida útil das resistências comuns.

