Rio Grande anuncia vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência, comorbidade, gestantes e puérperas

13/08/2021 | 16:25



Rio Grande da Serra começará a vacinar população de 12 a 17 anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) no próximo domingo (15), no sistema Drive-Thru, ao lado da UBS Centro – Rua Prefeito Cido Franco, 530, Vila Arnould -, das 9h às 14h. Já no público geral, estão sendo vacinadas as pessoas com mais de 18 anos.

As imunizações para os mesmos públicos também seguirão na próxima semana em todas as UBS – Unidades Básicas de Saúde –, de segunda a sexta-feira, 8h às 15h30 (Exceto UBS Sítio Maria Joana, que vacina somente às quintas-feiras, das 8h às 15h30).

Confira a relação das comorbidades através do link:

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/noticia/confira-a-lista-de-comorbidades-que-tem-prioridade-na-vacinacao-contra-a-covid-19-definidas-pelo-cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/.

Vacinação na estação da CPTM

A vacina também segue sendo aplicada na estação da CPTM, das 9h30 às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Vale ressaltar que para tomar a vacina é preciso levar RG ou CNH, comprovante de endereço, cartão SUS e a carteirinha em caso de segunda dose da vacina.