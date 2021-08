Guedes: quando alta de preços começa a ser generalizada, aciona BC independente

13/08/2021 | 15:49



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o aumento persistente da inflação no Brasil está relacionado com a ampliação da renda das famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial. Ele argumentou ainda que inflação está subindo no mundo inteiro. Neste contexto, ele defendeu a independência do Banco Central.

"Mas na hora que esse aumento de preços, que deveria ser transitório e setorial, começa a virar um processo generalizado de inflação, você aciona o Banco Central independente e acionamos gatilhos fiscais", afirmou Guedes, em entrevista à Jovem Pan gravada na quinta-feira e veiculada nesta sexta-feira. "Está acontecendo a mesma coisa no mundo inteiro, e aqui sempre foi ambiente mais propício à inflação, mas já estamos (atuando) com a política fiscal e monetária", completou.

O ministro destacou que o governo já começou a baixar tarifas de importação para tentar conter preços no mercado doméstico e repetiu que este é o momento de acelerar abertura e modernização do Mercosul. "Atacamos os problemas na medida em que eles vão surgindo. A crítica era de que a economia estava em depressão, agora é de que está voltando muito rápido. Era de que os juros estavam baixos demais, e agora a reclamação é de que os juros não subiram tanto", concluiu.