Idioma, música e mais: 3 sites para aprender algo

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



13/08/2021 | 15:48



Com a infinidade de informações que estão disponíveis na internet, nem sempre é fácil encontrar plataformas confiáveis para estudar. Como nesta semana foi comemorado o Dia do Estudante, o 33Giga resolveu elencar sites para aprender algo.

São plataformas de ensino a distância que podem ser muito úteis a quem deseja iniciar um novo curso ou adquirir uma habilidade. A seguir, confira três (bons) sites para aprender algo.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Em tempo: o 33Giga não é pago para fazer as indicações abaixo.

Coursera

https://pt.coursera.org/

A Coursera é um dos principais sites de ensino a distância no mundo. Ele oferece milhares de curso com instrutores particulares ou instituições conhecidas. Dentro do universo dos sites para aprender algo, é um dos mais completos – na plataforma, há desde programação até idiomas, passando por instrumentos musicais. Além disso, você pode filtrar o que procura por preço (como os cursos gratuitos).

PrePly

https://preply.com/pt/

Esse site é para quem deseja aprender novos idiomas. São milhares de professores ao redor do mundo, que ensinam as mais diversas línguas. Ao entrar, em uma simples busca, você vê o perfil do tutor, o preço e já pode fazer a contratação. As aulas são realizadas por diversas ferramentas online e é possível negociar horários, dias e formato de acordo com suas possibilidade.

MusicDot

https://www.musicdot.com.br

O MusicDot é voltado a quem quer aprender um instrumento musical. (Eles também são patrocinadores de um dos melhores podcasts do Brasil – mas isso é outra questão). De acordo com a plataforma, em 10 minutos, você já sai tocando a primeiro música. Oferecem apps para quem quer aprender no celular e também oferecem teoria musical.