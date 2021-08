Após FDA, CDC recomenda 3ª dose de vacina contra covid a imunossuprimidos

13/08/2021 | 15:19



Um painel de especialistas que aconselha os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA votou de forma unânine nesta sexta-feira, 13, para recomendar a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a covid-19 em certas pessoas imunossuprimidas.

O painel, conhecido como Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, decidiu apoiar a dose adicional do imunizante da Pfizer em indivíduos moderadamente ou gravemente imunocomprometidos com 12 anos ou mais. No caso da vacina da Moderna, a recomendação é que a terceira dose seja aplicada em pessoas com 18 anos ou mais com as mesmas condições de saúde.

O endosso segue a autorização da US Food and Drug Administration (FDA) na noite desta quinta-feira, 12, de uma terceira dose da vacina para pessoas imunocomprometidas que receberam um transplante de órgão ou indivíduos que foram diagnosticados com condições que são consideradas como tendo um nível equivalente de imunocomprometimento. Fonte: Dow Jones Newswires