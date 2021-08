Claudinho é apresentado no Zenit, veste a camisa 11 e treina com Malcom

13/08/2021 | 15:15



Eleito o craque do último Campeonato Brasileiro, Claudinho se transferiu oficialmente para o Zenit, da Rússia. O meia assinou contrato por cinco anos após os exames médicos, e já realizou seu primeiro treino com a equipe. Porém, o anúncio de sua chegada divulgado pelo clube russo nas redes sociais chamou a atenção.

Ao som da música 'Blinding Lights', do cantor canadense The Weeknd, o brasileiro vestiu as luvas e os óculos escuros característicos do último álbum do artista, e se arriscou nos passos de dança. Usando todo seu carisma, Claudinho fez a alegria dos torcedores brasileiros, que tornaram o vídeo viral.

Campeão olímpico em Tóquio, o jogador usará a camisa 11 no novo time. O Zenit pagou 15 milhões de euros (R$ 93 milhões) para tirar o jogador do Red Bull Bragantino, mas a equipe brasileira manteve 20% de uma negociação futura. Malcom, autor do segundo gol da vitória do Brasil sobre a Espanha na decisão no Japão, será seu companheiro na Rússia. O ex-jogador do Bragantino falou sobre a relação com o atacante e citou a passagem de Hulk, atacante do Atlético-MG, pelo clube russo.

"Sei que o Hulk teve um grande impacto na história do clube, nos jogos e gols que marcou pelo Zenit. Malcolm é um amigo de infância, quando ele se mudou para cá comecei a seguir o clube ainda mais. Este é um grande clube que está sempre envolvido no futebol europeu, estou feliz por estar aqui e por vestir a camisa do clube", disse.

Anunciado no último sábado, Claudinho deseja "gravar seu nome" na história do Zenit e conquistar títulos. "Quero jogar o meu melhor, como fiz ao longo da minha carreira no Brasil. Quero ajudar a equipe e os meus companheiros com assistências e gols e ganhar campeonatos e troféus aqui", afirmou o meia.

Em seu perfil oficial, Claudinho postou um vídeo com lances seus com a camisa do Red Bull Bragantino e colocou na legenda: "gratidão". O clube brasileiro agradeceu o atleta com outro vídeo e publicou: "Chegou, arrebentou, ganhou asas. Obrigado por toda a entrega com a camisa #MassaBruta. Estaremos sempre juntos, Claudinho! Voa!".