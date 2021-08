Irmão de Andressa Suita comenta na foto de Gabi Martins e fãs shippam o casal

13/08/2021 | 15:11



Poucos dias depois de anunciar o término com Tierry, Gabi Martins está na pista novamente e parece que já tem alguém de olho na ex-BBB. Na última quinta-feira, dia 12, a cantora postou uma foto para lá de sensual nas redes sociais e arrancou diversos elogios, um deles foi do irmão de Andressa Suita - que não perdeu tempo e decidiu comentar com dois emojis de palminhas.

Na mesma hora, os fãs começaram a especular um possível affair e avisaram:

Shippo!

No entanto, como tudo que é bom dura pouco, na manha desta sexta-feira, dia 13, o tal comentário de Alexandre Suita havia sumido. Será que foi ele ou a Gabi que apagou? Eis a questão!