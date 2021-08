Ribeirão Pires e Museu da Imagem e do Som promovem oficina gratuita de documentário

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 14:40



A SEJEL (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo) de Ribeirão Pires, em parceria com o MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo, está com inscrições abertas para Projeto Oficina | Documentários Domésticos, ministrado pelo cineasta e artista visual, Lucas Gervilla. A atividade tem como objetivo ensinar métodos de produção audiovisual focado em cinema documentário, técnicas de filmagem e produção, além dos princípios básicos da edição e montagem.

As aulas serão online, às 19h, transmitidas por meio da plataforma Zoom, com encontros nos dias 16, 18 e 20 de agosto - segunda, quarta e sexta-feira. Os interessados devem realizar a inscrição pelo e-mail da Sejel (sejel@ribeiraopires.sp.gov.br).

Nesta oficina, com duração de 2 horas por aula, os participantes serão introduzidos a várias técnicas cinematográficas, propagando, dessa maneira, o conhecimento audiovisual aos entusiastas de cinema da Estância. O principal objetivo é compartilhar ferramentas para que o público possa contar suas próprias histórias.

Todo tipo de dispositivo de vídeo (celulares, webcam, câmeras semi-profissionais, DSLR’s, etc.) estarão aptos a participar das aulas.

Lucas Rossi Gervilla: Seus trabalhos são caracterizados por seu interesse em paisagens decadentes e abandonadas como casas, galpões ou prédios. E nesses espaços, projeções de vídeos e intervenções sonoras são realizadas com o objetivo de, pelo menos por instantes, reviver os locais baseados em suas antigas histórias. Tais manifestações artísticas resultam em curtas e longa-metragens, bem como fotografias e vídeos que são expostas pelo país.

Desde maio deste ano, Ribeirão Pires integra o programa Pontos MIS, que oferece, de forma online, programas culturais gratuitos como filmes, palestras, exposições e oficinas, com o objetivo de difundir o conhecimento e atrair novos públicos para a área cultural

Serviço:

Dias - 16, 18 e 20 de agosto - Segunda, Quarta e Sexta-feira

Projeto Oficina| Documentários Domésticos com Lucas Gervilla

AO VIVO

Ingresso: 50 vagas

Duração: 3 encontros de 2h (6h total)

Plataforma: Zoom

Classificação: 16 anos

Público-alvo: Pessoas que se interessam pela produção de cinema documentário. Podem participar estudantes, jovens produtores, cineastas iniciantes, entusiastas do cinema documentário, youtubers.

Mais informações podem ser obtidas pelo número 4823-7444