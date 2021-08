Whindersson Nunes anuncia término de noivado com Maria Lina Deggan

13/08/2021 | 14:19



Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan não estão mais juntos. A informação foi compartilhada nas redes sociais de ambos nesta sexta-feira (13). Os dois assumiram o relacionamento em outubro de 2020 e, em março deste ano, anunciaram noivado. Dois meses depois, o ex-casal perdeu o filho João Miguel, que nasceu prematuro, de 22 semanas.

"É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo. Eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda", iniciou o comediante.

Em seguida, Whindersson pediu que os internautas não atacassem a ex-noiva: "Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet. Em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família, os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui."

E finalizou: "Eu e Maria vamos estar sempre ligados por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo."

A estudante também publicou um texto sobre o término. "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos", afirmou.