Faustão passa por cirurgia para retirada de cateter

13/08/2021 | 13:35



O apresentador Fausto Silva, 71, esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira, 12. Segundo informações de sua mulher, Luciana Cardoso, para o portal Na Telinha, Faustão passou por uma cirurgia para retirada de cateter usado para tratamento por diálise. "Ele esteve no Einstein hoje (ontem), mas pra fazer uma cirurgia pra tirar um cateter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo (sic.). Era para diálise, mas está livre. Graças a Deus ele está ótimo agora. Já está em casa de alta", explicou a jornalista.

No dia 10 de junho, o apresentador foi internado para tratar de uma infecção urinária e, por isso, não pôde apresentar o programa Domingão do Faustão pela primeira vez, sendo substituído por Tiago Leifert. Ele teve alta no dia 16 e anunciou que estaria de volta no próximo domingo, porém em seguida se desligou da emissora.

Luciana ainda revelou que Faustão colocou um marcapasso em dezembro de 2020. No mês anterior, ele havia sido internado com dores na perna e inchaço. O apresentador já havia tido problemas de coração em fevereiro de 2018, quando foi submetido a uma cirurgia de desobstrução de artérias chamada angioplastia.

Faustão estreia novo programa na Band em janeiro de 2022 e poderá ir ao ar de segunda a sexta. Na Globo, Luciano Huck comanda o Domingão a partir de 5 de setembro e Marcos Mion fica à frente do Caldeirão até dezembro.