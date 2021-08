Tony Ramos afirma que perda de Tarcísio Meira foi um soco no estômago e lamenta: A morte é uma triste surpresa

13/08/2021 | 13:11



Desde a morte de Tarcísio Meira na manhã da última quinta-feira, dia 12, diversas celebridades têm feito homenagens ao renomado ator. Já na manhã desta sexta-feira, dia 13, Tony Ramos acabou dando um depoimento sobre o amigo em conversa com Ana Maria Braga no Mais você.

Durante o bate papo, Tony revelou que viu o ator pela última vez em um jantar em sua casa, que ocorreu antes do início da pandemia da Covid-19, em 2020. Tarcísio estava acompanhado da esposa, Glória Menezes, e Ramos relembra a ocasião de modo saudoso:

- Demos risadas amplas e largas.

O ator também falou sobre como foi bem recebido pelo famoso casal veterano ao ser contratado pela Globo em 1977, e revela alguns dos apelidos que deu ao amigo:

- Quando vim trabalhar na Globo, Tarcísio e Glória me receberam com tamanha fidalguia... Fizemos juntos a novela Espelho Mágico. Costumava chamá-lo de Tarcisão ou ô, comprido pelo seu porte físico alto.

Embora o último encontro entre os amigos tenha ocorrido há mais de um ano, Tony revela que mantinha contato com o casal através do telefone e conta que falou com o par pela última vez há pouco mais de um mês. Desde a internação de Tarcísio e Glória, Ramos passou a receber atualizações do filho do casal, Tarcisinho, mas entrega que a notícia da morte do ator veterano foi um soco no estômago:

- Falei com eles há 40 dias. Eles já estavam no sítio, no interior de São Paulo. Quando recebi a notícia de que eles estavam com a Covid, passei a ter informações pelo Tarcisinho. Acompanhava o estado de saúde do Tarcísio, mas o meu nome é esperança. A morte é uma triste surpresa. Eu também tenho esperança em meu nome e acrescento fé.

Agora, Tony tem procurado manter contato com Tarcísio Filho, e ressalta que superar a situação é algo que ainda exigirá tempo. Além disso, ele conta que irá procurar manter vivas as boas memórias ao lado do amigo.

- Já falei com o Tarcisinho algumas vezes [após a morte de Tarcísio]. Glória, se Deus quiser, ela sairá do hospital. Iremos redobrar as atenções a ela com afeto e carinho. Dor não se supera, nós administramos, e a vida continua, pois ela precisa continuar. Se existe a vida eterna, Tarcísio está ao lado de companheiros e companheiras. Vou me lembrar dos nossos jantares, das risadas amplas que nós dávamos, do homem determinado, pioneiro e muito discreto.

Além disso, ao longo do programa, Ana Maria ainda exibiu trechos de uma entrevista que realizou com o ator veterano, e acabou se emocionando ao ver o depoimento que Tarcísio e Glória deram para o especial Os Casais Que Amamos, do Canal Viva.