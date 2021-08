Marcos Mion e Preta Gil participam do Encontro e internautas relembram namoro dos dois: Ironia do destino

13/08/2021 | 13:11



Marcos Mion está empolgado com a sua ida para a Rede Globo! Nesta sexta-feira, dia 13, o apresentador esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes e se emocionou ao falar sobre o assunto:

- Eu não consigo segurar a emoção, porque eu sou um cara muito transparente. Está passando um filme na minha cabeça. Ver essas pessoas torcendo por mim nesse momento é muito gratificante. Você olha para trás e pensa: Vale a pena ser um cara do bem e correr atrás do seus sonhos, não pegar o caminho rápido.

Mion ainda falou sobre as expectativas de comandar o Caldeirão:

- Espero fazer um trabalho à altura, porque ele [o Luciano Huck] é um cara único, que eu admiro demais em muitos aspectos.

O apresentador também comentou sobre a paternidade:

- Eu tenho que encarar a adolescência através do autismo. Os pais têm que entender e respeitar esse momento. Não é fácil ser adolescente na pandemia, não é fácil ser adolescente em uma era das redes sociais.

Mion chorou ao falar do filho Romeo, que é autista, e sobre a trajetória ao lado da esposa, Suzana Gullo:

- Ela tinha que estar comigo aqui hoje, ela que está comigo a minha vida inteira, altos e baixos, perrengues e alegrias, tristezas e felicidades. A gente já passou por tanto, principalmente lutando pela aceitação [do autismo].

Mas não foi só isso que chamou a atenção do público! Outro fato que se destacou no programa foi a participação de Preta Gil, que namorou com Mion no passado. Os internautas não deixaram de reparar no fato, e um deles até comentou:

Ironia do destino.