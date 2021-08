Polícia Militar prende homem por furto pela Vila Guiomar

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 12:18



Na madrugada desta sexta-feira (13), equipe de Força Tática do 10ºBatalhão prendeu um indivíduo por furto pelo bairro Vila Guiomar, em Santo André. A prisão ocorreu após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), identificar ocorrência, na qual, um homem em um veículo preto, colocava um dispositivo para bloqueio na saída das notas de dinheiro no caixa eletrônico de um posto de gasolina. Chegando no local, os policiais avistaram o suspeito saindo com o veículo de um estacionamento.

Foi realizada a abordagem e no interior do veículo foram localizadas duas chaves de fenda, um módulo para furto de veículos e uma anotação contendo a placa de outro veículo, furtado em data anterior. O criminoso, que possui diversos registros criminais por tráfico de drogas e furto, relatou à equipe policial que sua função era buscar o carro furtado para posteriormente levá-lo ao desmanche. A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial.