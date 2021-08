Campos Neto: empresa pequena teve mais acesso a crédito que média ou grande

13/08/2021 | 12:21



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que, durante a pandemia, as empresas pequenas tiveram mais acesso ao crédito que as médias, e que as médias tiveram mais crescimento de crédito que as grandes. "Não é verdade que as pequenas companhias tiveram restrição de crédito, é o contrário", afirmou, em participação no 4º Encontro Folha Business, em Vitória (ES).

Ele voltou a destacar a agenda digital da instituição financeira, com o PIX e o Open Banking.

Campos Neto citou a importância de melhorar o tratamento e a interpretação de dados.

"Estamos passando por grande incerteza na parte de valorar ativos, porque os ativos estão deixando de ser tangíveis para serem intangíveis, e o processo de digitalização está acelerando isso", completou o presidente do BC.