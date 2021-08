Filho de Tarcísio Meira faz homenagem ao pai e nora do ator declara: Só posso cumprir a promessa que eu te fiz: nós vamos cuidar da tua Glória

13/08/2021 | 12:10



Tarcísio Meira morreu aos 85 anos de idade na manhã da última quinta-feira, dia 12, após complicações da Covid-19. Já na madrugada desta sexta-feira, dia 13, Tarcísio Pereira de Magalhães Filho decidiu fazer uma singela homenagem ao pai através de suas redes sociais.

No Facebook, o único filho de Glória Menezes e Tarcísio publicou uma imagem que, de acordo com o jornal O Globo, mostra o renomado ator agradecendo aos aplausos do público no momento final da trama O Camareiro, uma de suas últimas peças no teatro. Na legenda, ele escreveu simplesmente:

Meu pai.

Já Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho e nora do falecido ator, também acabou prestando uma homenagem em suas redes sociais. Segundo informações de O Globo, a moça publicou em sua conta privada no Instagram uma foto ao lado do sogro e, na legenda, escreveu um relato do dia em que o conheceu:

Nunca vou me esquecer de como eu te conheci? - Pai, tô levando minha gata aí pra você conhecer... Você não tá de pijama né? Eu tremia toda. Eu ia conhecer o primeiro membro da família do namorado. E era logo o sogro. E afinal... Não era qualquer sogro... Era tu - o grande ator, o homem lindo, a lenda. Tu tava sentado no teu mocó, tava de blusa azul de gola rolê tri elegante... E disse abrindo um sorriso do tamanho do mundo? - Mas que gaúcha exuberante! Foi amor à primeira vista. E nisso se passaram 12 anos e eu nem percebi.

Em seguida, ela fala sobre como desenvolveu uma profunda conexão com o ator, e rememora alguns momentos ao seu lado:

Eu sempre disse que eu e meus filhos fomos adotados pelo casal real. Tu fostes absolutamente generoso comigo e com os meus, desde sempre. E eu adorava ouvir tuas histórias. De vida, de cinema, de tv, de fazenda, de amor? Te lembra quando eu sentei aos teus pés - lá em Belém, para ouvir as histórias do Xingu? E quando tu me mostrava as fotos da lavoura de soja? E o vestido da sorte que ganhei de natal? Lindo... Pra usar só em reuniões tri importantes de trabalho. Meus filhos cresceram contigo como referência de avô. E eu só levo comigo as lembranças lindas do tempo que convivi ao teu lado.

Por fim, Mocita destaca o desempenho de Tarcísio tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal, e revela ter prometido ao sogro que cuidaria de Glória Menezes após sua partida:

Fiquei nervosa quando te dirigi... E tu fostes de uma elegância ímpar? Me emocionei quando te vi no teatro... Gigante na sua arte. Tarcisão. Para todos, o artista. O mestre. O grande. Para mim, muito mais que isso. Um sogro, um pai. Só posso te agradecer por tudo! Te encher de amor, como o que me foi dado... E cumprir a promessa que eu te fiz. Nós vamos cuidar da tua Glória. Um grande beijo, meu amado. Um dia nos reuniremos novamente.

De acordo com informações fornecidas pelo secretário pessoal da artista, Tadeu Lima, à Globo, Glória Menezes está se recuperando bem da Covid-19, doença que também resultou em sua internação, mas não deve comparecer ao velório do marido, com quem foi casada por 59 anos, que ocorrerá ainda nesta sexta-feira, dia 13.

Ainda de acordo com as informações, a cerimônia de sepultamento será restrita aos familiares e não terá mais informações divulgadas:

A família resolveu que só os familiares terão acesso. Sendo assim, não será divulgada nenhuma informação. Agradecemos a compreensão e todas as mensagens de conforto recebidas.