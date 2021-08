São Caetano reabre Rua de Lazer na Nova Kennedy no domingo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 11:31



A Prefeitura de São Caetano reabre, no próximo domingo (15), a Rua de Lazer, na Avenida Presidente Kennedy, no trecho da Rua Romão Belchior Peres até a altura da Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no sentido Centro/Bairro. A Rua de Lazer, suspensa desde 16 de março do ano passado por conta da pandemia, estará fechada para veículos e aberta para atividades esportivas e de lazer das 7h às 17h, todos os domingos. A SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude) programou monitorias de xadrez, badminton e alongamento. “O local já teve vários projetos de esporte, lazer e cultura, que voltarão a acontecer aos domingos, proporcionando bem-estar a toda população”, afirma o prefeito Tite Campanella. O conceito foi implantado em 2004.

A Nova Kennedy está revitalizada, após a finalização das obras do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de recuperação, substituição e ampliação da rede de esgoto aproximadamente 6 km, nos dois sentidos, entre a Avenida Goiás e a Rua Arlindo Marchetti, e novo projeto de paisagismo, além do recapeamento das pistas realizado pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos).