Barbra Streisand relembra affair com príncipe Charles: Ele pediu para me encontrar

13/08/2021 | 11:11



A cantora Barbra Streisand relembrou o affair que teve com príncipe Charles! Em entrevista ao apresentador britânico Ross King, a artista comentou que estava gravando em San Diego, nos Estados Unidos, em 1974, quando o filho da Rainha Elizabeth II tinha 26 anos de idade e servia na Marinha Real:

- Foi tão fofo. Ele pediu para me encontrar. Então ele veio ao estúdio de gravação. Ofereci a ele um gole de chá e pensei: Eles não precisam me testar para ver se havia veneno ou algo assim? Nos tornamos amigos e adorei passar algum tempo em Highgrove para uma arrecadação de fundos no fim de semana e visitar seus jardins.

Tempos depois, a cantora revelou que estava hospedada em um hotel em Londres e notou que havia recebido flores, que estavam no quarto de sua assistente:

- Eu disse: Quem me enviou isso? E ela disse: Um fã chamado Charles. E eu disse: Sério? Deixa eu ver o bilhete. E lá estava o selo dele. E elas não eram de floricultura, porque eram de seus jardins e é um visual diferente. Ela [a assistente] confundiu com um fã. Foi tão engraçado, pensei. Esse é o príncipe Charles!

Barbra ainda disse que sua proximidade com príncipe Charles aconteceu antes de ele conhecer a princesa Diana e brincou:

- Eu tive uma fala muito engraçada no palco quando ele veio ver meu show. Eu disse: Você sabe, se eu jogasse minhas cartas direito, eu poderia ter sido a primeira princesa judia.