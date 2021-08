Sabrina Sato reflete sobre decisão de colocar Zoe na escola: Mão tem como a gente não se sentir culpada

13/08/2021 | 11:10



Sabrina Sato dividiu com os fãs e seguidores um momento importante na vida da família Sato-Nagle! Zoe, filha dela com Duda Nagle, passou a ir para a escola e, claro, os papais tomaram a decisão de forma muito bem pensada, mas não sem enfrentar um aperto no coração por ver a pequena crescer:

- Minha filha não é mais um bebê! Mães, como a gente lida com isso? O Duda e eu resolvemos levar de manhã, mas é claro que a gente foi mais tarde do que o combinado, era para entrar às 8:00, mas eu combinei com o pessoal da escola que eu ia levar ela, como era adaptação, um pouco mais tarde pra não precisar acordar ela tão cedo. Não tem como a gente não se sentir culpada, né? Porque eu falo assim, ela tem dois anos, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar, eu quero que ela conviva com outras crianças, disparou a apresentadora ao falar sobre o assunto nas redes sociais.

Mandando a real sobre a maternidade, Sabrina ainda refletiu sobre as cobranças que faz à si mesma após se tornar mãe:

- É impressionante como nós mães, a gente se cobra o tempo inteiro porque se o filho não sente nossa falta a gente se cobra, se o filho chora demais e quer ficar perto da gente a gente fala: nossa, eu criei ele dependente de mim. A gente se cobra também. Se a gente leva o filho com dois anos se cobra: nossa, tô levando muito cedo pra escola. Se a gente demora para levar, a gente se cobra também. Então, a gente se cobra de qualquer jeito, como a gente sofre. A Zoe vai aprender coisas novas na escola, vai aprender a se comunicar melhor, vai conhecer gente, ganhar novos amigos, mas eu e o Duda também vamos aprender tanto quanto eles com essa experiência. Então, é muito bom tudo isso que eu estou vivendo e queria dividir com vocês.