Tensão de Fiuk com Tatá Werneck começou depois que a humorista comentou sobre briga entre o cantor e Juliette

A nova temporada do Lady Night contará com a presença de ninguém menos que Fiuk. Alguns boatos, no entanto, teriam apontado para um suposto climão entre o cantor e Tatá Werneck - situação que teria sido desvendada pela colunista Fábia Oliveira.

De acordo com os rumores iniciais, o filho de Fábio Jr. não teria achado graça nas piadas da humorista, dando inclusive algumas respostas atravessadas. Agora, no entanto, a jornalista diz que o clima das gravações ficou tenso depois que uma das perguntas de Tatá sobre o BBB serviu de gatilho para o ator, já que remeteu à polêmica briga com Juliette por conta da calda de chocolate a ser colocada em um bolo.

De acordo com as fontes de Fábia, Werneck teria questionado Fiuk especificamente sobre essa situação. Logo depois disso, o rapaz teria ficado extremamente sensível e parado de reagir às piadas da apresentadora - culminando em uma resposta grosseira por parte dele quando Tatá o chamou de chaminé com pernas, remetendo ao fato de o cantor ter fumado muito ao longo do reality:

- Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso.

Tatá, inclusive, já chegou a se pronunciar sobre esses boatos tentando brincar com a situação, mas admitindo que gravar o Lady Night durante a pandemia é desafiador. Fabia, por sua vez, revela que as gravações com Fiuk tiveram que ser interrompidas diversas vezes por conta do humor do rapaz.

Em meio a supostos relatos de internautas de que Tatá teria sofrido com a situação e inclusive chorado depois do programa, a colunista afirma que a mãe de Clara Maria ficou preocupada com a reação de Fiuk e, inclusive, tentou conversar com o convidado diversas vezes para entender o que estava acontecendo. Fontes ainda afirmam que a apresentadora já assistiu ao material bruto da entrevista diversas vezes.

