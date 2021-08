Skatistas andreenses reagem positivamente ao novo centro de alto rendimento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



A pista de skate de alto rendimento que será construída até 2023 na Praça Sérgio Cyrino, no Valparaíso, gerou repercussão entre a comunidade do skate de Santo André de várias gerações. A tetracampeão mundial Karen Jonz, o hexacampeão mundial Sandro Dias e o atleta olímpico Giovanni Vianna falaram sobre a estrutura e elogiaram o projeto, que está resolvendo problema judicial para passar por processo de licitação e ter início das obras.

Orçada em aproximadamente R$ 10 milhões, a estrutura contará com três pistas, voltadas para o street e para o park (categorias que foram disputadas em Tóquio pela primeira vez), além de prédio horizontal multifuncional. Tem ainda conversas adiantadas para receber inclusive os treinos da Seleção Brasileira quando estiver pronta, visando os Jogos de Paris, em 2024.

“Achei animal a pista. Já tinha passado da hora de ter uma estrutura assim por aí. Fico até triste de não morar em Santo André mais (risos)”, declarou Karen Jonz, que morou desde a infância na cidade, onde começou a andar de skate. No entanto, a skatista fez uma ressalva. “Só senti falta do half pipe, porque a modalidade vai entrar provavelmente em algum momento (na Olimpíada), então seria bom começar a investir antes, não deixar para cima da hora ou depois, já prever este movimento e chegar preparado”, emendou ela, primeira campeã brasileira dos X Games, nos Estados Unidos.

Giovanni Vianna, por sua vez, ressaltou que o projeto desta pista já tem algum tempo e espera que de fato o plano seja cumprido. “Desde 2019 que estão falando nessa pista, então só acredito vendo. Espero que dê certo, que saia (do papel). Vai ser pista muito top se for executada do jeito certo, com pessoas do meio do skate, que sabem e conhecem, vai ser uma das melhores pistas”, exaltou o andreense, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio.

“O esporte que mais trouxe títulos mundiais para a cidade é o skate. São dez títulos mundiais, além de um atleta olímpico. Fico feliz de mais uma vez ter esperança de que a pista vai sair. Por mim, pelo skate, pelos skatistas da região, porque vai ajudar a todos”, exaltou Sandro Dias.

Berço do skate, além dos pré-citados, Santo André formou outros grandes nomes do esporte, como Vanderlei Arame, Eduardo Braz, Edgard Vovô, Dan César, Italo Penarrubia e mais. Por isso, a Prefeitura decidiu construir um centro ainda mais incrementado. “Quando fomos amadurecendo a ideia internamente, percebemos que a pista seria mais uma. O que fazer então para proporcionar ao andreense e à comunidade algo de novo, que refletisse a importância que o skate tem para a cidade? Temos campeões mundiais e vamos fazer só mais uma pista? Não faz muito sentido. Se temos nível e destaque mundial, é o que vamos fazer: um centro de excelência de skate olímpico”, explicou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti.