Sob Tite, Educação reutiliza mobília para inaugurar escolas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



O governo do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), lançou mão de manobra para poder inaugurar escolas municipais com mobiliário. Neste ano, a administração abriu oficialmente as Emeis Cleide Rosa Auricchio, no bairro Santo Antônio, e Claudio Prieto, no bairro São José, sem ter concluído oficialmente a licitação para compra de móveis para as unidades. O processo de aquisição dos produtos está em curso, sem previsão de conclusão.

A Emei Cleide Rosa Auricchio foi entregue em maio, apresentada como modelo de escola-parque – foi instalada onde antes estava a Praça Luiz Olinto Tortorello, na Avenida Goiás. A Emei Claudio Prieto, em julho, ocupando espaço onde funcionava o Nucame (Núcleo de Capacitação do Menor) Wilson Prieto. As solenidades foram repletas de simbolismo, já que Cleide era mãe do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e Prieto, ex-presidente do Lions Clube Barcelona e um dos criadores do Nucame (foi vítima da Covid-19).

Ao passo em que essas estruturas eram inauguradas, a Secretaria de Educação de São Caetano, gerenciada por Fabrício Coutinho, patinava no processo de compra de mobiliários. A aquisição era necessária para equipar as unidades e também para aparelhar a Emef Professora Eda Mantoanelli, no bairro Santa Maria, um dos maiores colégios da cidade e que passa por profunda reforma estrutural.

O Diário apurou que, para garantir que visualmente a solenidade de abertura das escolas não sofresse arranhões, o governo Tite autorizou o uso dos móveis encostados no Eda Mantoanelli, já que o colégio estava fechado para obras.

A licitação para compra dos mobiliários só foi publicada em 15 de julho deste ano – ou seja, depois que as Emeis Cleide Rosa Auricchio e Claudio Prieto abriram as portas. Doze dias depois, o governo suspendeu a concorrência, sem prazo para reabertura. Neste ínterim, começaram a ganhar força informações nos bastidores de que o governador João Doria (PSDB) iria colocar fim à quarentena por causa da Covid-19, liberando o retorno total das atividades. Entre elas, a educacional. Funcionários da Secretaria de Educação de São Caetano relataram ao Diário que havia risco de salas de aula ficarem fechadas nas duas unidades diante da falta de carteiras. A rede municipal retomou as aulas presenciais no dia 3 de agosto.

O vereador Jander Lira (DEM), cuja atuação é na área da educação (embora tenha sido secretário de Cultura de Paulo Pinheiro, DEM), vistoriou semana passada as escolas. O democrata disse que viu móveis novos na Emei Cleide Rosa Auricchio, mas produtos usados na Emei Claudio Prieto. “Além disso, na Prieto muitas salas estavam fechadas, trancadas e vazias. O que é, no mínimo, estranho”, pontuou o parlamentar.

Ele elaborou requerimento cobrando informações do governo Tite e do secretário Fabrício Coutinho acerca do episódio. Também tenta convocar Coutinho a prestar esclarecimentos à Câmara – a primeira investida ocorreu na sessão de terça-feira, mas a base de sustentação de Tite impediu o chamamento do auxiliar. “Tentaremos novamente nas próximas sessões”, prometeu Jander.

A licitação para compra de mobiliários é agora tocada pela BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), mantida pelo governo do Estado. Na terça-feira, houve sessão de apresentação de propostas – como foi adotada a estratégia de divisão de lotes, várias empresas formalizaram as ofertas. O procedimento está em fase de análise documental, sem prazo de conclusão da etapa.

Ao Diário, o governo Tite garantiu que as mobílias estão devidamente instaladas nas Emeis Cleide Rosa Auricchio e Claudio Prieto. “Já a Emef Eda Mantoanelli está em obra. Portanto, a mobília será instalada na conclusão da obra”, citou. A previsão da administração é entregar a estrutura escolar até o fim do ano.