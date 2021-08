Definidas datas, horários e locais dos jogos de ida das quartas da Copa do Brasil

12/08/2021 | 23:18



A CBF revelou, nesta quinta-feira, datas, horários e locais dos duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Três deles serão no dia 25 de agosto, quarta-feira, e um jogo será no dia 26 de agosto.

No dia 25 jogam: 19h00 - Athletico-PR x Santos (Arena da Baixada), 21h30 - Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio), e 21h30 - São Paulo x Fortaleza (Morumbi). Dia 26 será a vez de Fluminense x Atlético-MG, às 21h30 (Engenhão).

Fluminense x Atlético-MG será no Engenhão porque o Maracanã estará fechado por um período de 18 dias para recuperação do gramado, tendo como previsão de reabertura o dia 31.

As partidas de volta já tiveram locais confirmados, mas as datas e horários ainda não foram definidos. Por enquanto: Santos x Athletico-PR (Vila Belmiro), Flamengo x Grêmio (Maracanã), Fortaleza x São Paulo (Castelão) e Atlético-MG x Fluminense (Mineirão).