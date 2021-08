Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem mais 17 mortes por Covid. Foi o maior número de óbitos em um dia desde 30 de julho, quando foram reportados 20 falecimentos na região.

Santo André puxou a alta de ontem, com oito óbitos computados. As outras mortes foram em São Bernardo, São Caetano e Diadema, com três perdas cada uma. No total, desde o início da pandemia, já são 9.803 baixas.

Em relação aos casos, as cidades informaram mais 592 diagnósticos positivos, sendo 196 em Mauá, 177 em Santo André, 159 em São Bernardo, 35 em Diadema, 19 em São Caetano, cinco em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. O total chegou a 242.248, sendo que, destes, 225.336, já estão recuperados.

No Estado foram registrados mais 294 mortes e 9.244 casos de Covid. Com isso, agora são 141.958 falecimentos e 4.147.665 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. O número de pacientes recuperados é de 3.840.778.

Ontem, havia 9.047 pacientes internados no Estado, sendo 4.613 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 4.434 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado ontem era de 45,6% e na Grande São Paulo era de 42,8%.

No Brasil, foram registradas mais 1.148 mortes e 39.982 casos. Com isso, o total de perdas é de 566.896 e o de diagnósticos positivos, de 20.285.067. Em contrapartida, 19.151.021 estão recuperados.