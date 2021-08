Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



São Caetano será a única cidade do Grande ABC que vai colocar fim à quarentena na terça-feira, seguindo, assim, determinação do governo do Estado. Os outro seis municípios da região vão estender ao menos até o fim do mês as restrições atuais aos comércios, com limite de ocupação e de horário de funcionamento.

Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra vão permitir presença de até 80% dos clientes nos estabelecimentos e funcionamento até meia-noite. Já em São Bernardo a ocupação não pode passar de 60% e o horário das atividades comerciais será das 6h às 22h, com tolerância até 23h.

As decisões ocorreram após a realização de assembleia com a presença dos prefeitos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ontem. Na reunião também foi decidido que o colegiado vai mandar ofício ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), pedindo que ele também mantenha as restrições (leia mais abaixo).

Conforme o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), a maioria dos municípios da região concordou que não é o momento para acompanhar o que foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) no dia 28 de julho, quando programou o fim das restrições a partir de terça-feira.

“As cidades não seguirão, em sua integralidade, a flexibilização do dia 17. A gente tem preferido, por precaução, ainda fazer essa reabertura de forma gradual e vamos manter, na grande maioria das cidades, 80% de ocupação (dos estabelecimentos) e horário até a 0h. Uma ou outra cidade também seguiu o mesmo conceito, umas mais restritiva, outras menos, mas de uma forma geral o Grande ABC não vai evoluir no dia 17. Até por precaução com a variante delta, que está muito presente aí em todos os estudos e por conta da vacinação, que vai bem aqui na região, mas para a gente dar um tempo para ter eficácia. A gente sabe que são pelo menos 15 dias (para a vacina realizar imunização)”, declarou Paulo Serra.

Secretário executivo do Consórcio, Acácio Miranda disse que na discussão os prefeitos entenderam que é preciso ter cuidado para não dar a entender que a pandemia da Covid acabou. “Os prefeitos entenderam que a manutenção da saúde pública ainda é primordial, então, a decisão foi tomada nesse sentido. A pandemia não acabou, por isso tomaram essa decisão, para lembrar a população que ainda estamos em meio a uma crise sanitária”, declarou o secretário. O executivo disse que os chefes dos Executivos vão se reunir novamente no fim do mês para deliberar se vão manter as restrições em setembro.



OFÍCIO

O Consórcio enviou ofício para a prefeitura da Capital pedindo para que a cidade de São Paulo também mantenha restrições após terça-feira. Os prefeitos da região entendem que não adiantaria a região manter restrições enquanto a Capital, que tem diversos pontos de fronteira com o Grande ABC, retirar todas as defesas sanitária no município.

“O Consórcio oficializa o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pedido para que a Capital siga o Grande ABC na manutenção das restrições de horários e capacidade de ocupação das atividades de comércio e prestação de serviços. O pleito foi deliberado em assembleia do Consórcio, realizada por videoconferência”, sustentou o documento.