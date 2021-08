Falta de gestão

Do Diário do Grande ABC



12/08/2021



Modelo na administração do ensino público até bem pouco tempo atrás, a ponto de servir de inspiração a outras cidades, São Caetano enfrenta graves problemas na gestão das escolas municipais desde o início do ano. O planejamento outrora tão admirado deu lugar a improvisos mambembes que fariam ruborizar até mesmo profissionais medianamente capacitados. O ápice do descaso, conforme mostra reportagem publicada na edição de hoje deste Diário, ocorreu com a recente inauguração de duas unidades educacionais, abertas aos alunos sem que a licitação para a compra dos móveis tivesse sido concluída.



Deu-se o seguinte, para surpresa da população são-caetanense, desacostumada a episódios de tamanho amadorismo: sem carteiras para que os estudantes pudessem ter aulas nas recém-inauguradas Emeis Cleide Rosa Auricchio, no bairro Santo Antônio, e Cláudio Prieto, no bairro São José, a administração recorreu a móveis velhos que estavam fora de uso em outras unidades. Tudo para não passar recibo à população da desorganização interna que grassa no Palácio da Cerâmica.



Pelo que se sabe, o secretário Fabrício Coutinho (Educação) sequer foi cobrado pelo erro crasso. O que até algum tempo atrás seria razão para reformulação total da equipe responsável pela falha, grotesca, hoje é tratado pela administração de São Caetano como algo corriqueiro, comezinho, sem maiores consequências. O que aconteceu em 2021 para provocar mudança tão radical na postura das autoridades municipais?



Cidade com o melhor IDH do Brasil,São Caetano não está acostumada a improvisos. Infelizmente, porém, o lamentável episódio ocorrido na área da educação não é isolado. A economia também sente os reflexos da ausência de pulso administrativo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), como comprova a recente saída para a Capital da Via, gigante do comércio varejista controlador da Casas Bahia. Espera-se que, em breve, o município consiga recuperar a boa capacidade de gestão pela qual conquistou reconhecimento nacional.