O desafio da MBE nas universidades

12/08/2021 | 23:59



A medicina sempre foi baseada em evidências, e ao longo da evolução médica essas evidências foram aprimoradas e conquistaram níveis mais elevados de qualidade, tornando-se ainda mais essenciais no suporte à decisão clínica. O grande desafio é conseguir incutir nos estudantes de medicina a aplicabilidade de critérios para análise dos níveis dessas evidências.



Neste sentido, desde os momentos iniciais na universidade é imperativo o ensino e a aplicação de noções básicas de estatísticas, para que o conceito de MBE (Medicina Baseada em Evidências) perpetue-se como realidade para os estudantes. Saber diferenciar o que interfere de forma consistente ou não nas condutas, e saber estratificar isso, é a principal chave para garantir que a medicina baseada em evidências se torne regra e não exceção dentro da cultura médica.



Um dos principais obstáculos da medicina baseada em evidências no universo acadêmico é torná-la aplicável para o aluno. Neste contexto, a chegada da pandemia trouxe diversos desafios para os estudantes, desde o ciclo básico até o internato, iniciando no ciclo teórico e difundindo-se no estágio curricular obrigatório, ou internato médico.



O primeiro passo para a implementação desta cultura é a aplicação de métodos que possibilitem o aprendizado teórico deste conceito logo no início do curso, para garantir que o aluno entenda como é estratificada a evidência e em que ela se baseia. Os projetos de iniciação científica são essenciais para auxiliar na fixação e construção de base de informações para o aluno, uma vez que o assentamento do conhecimento é promovido a partir de processos práticos.



Com a chegada da pandemia e a suspensão das aulas e do atendimento realizado pelos internos, as universidades precisaram se adaptar a novas ferramentas para garantir que esse processo seguisse.



Por conta da pandemia, as tecnologias transformaram-se em fortes aliadas, tanto para os alunos quanto para os profissionais da linha de frente. As universidades adotaram plataformas virtuais de discussão realística, com objetivo de reforçar esse processo de raciocínio. Do ponto de vista da formação do aluno, existem instrumentos potentes que mostram como utilizar corretamente as informações que envolvam a medicina baseada em evidências.



Do lado do profissional, as plataformas de suporte à decisão clínica mostram-se as principais responsáveis por agilizar o processo de conduta médica, sinalizando as evidências, com nível de qualidade elevado e que devem ser o Norte para o suporte na tomada de decisão mais assertiva.



Juliana Gomes é líder de novos negócios e projetos da empresa Wolters Kluwer.



PALAVRA DO LEITOR

Desinformação

Tudo pela desinformação! Algumas entidades deveriam informar e desinformam. O ex-ministro da Defesa de Dilma Aldo Rebelo lembrou que ‘os exercícios militares de Formosa são realizados há 34 anos’ e chamou de coincidência os blindados em Brasília em dia de votação. Ainda assim, a culpa sobrou para Bolsonaro e seu ‘uso político’ das Forças Armadas. Tenham respeito pelos que pensam!

Ailton Lima

São Bernardo



Vacina

Durante meses, ouvimos autoridades reclamando que a população não voltava para tomar a segunda dose da vacina. Eu jamais imaginaria que a roda iria girar. Estou desde a semana passada buscando agendar a aplicação de minha segunda dose de Coronavac no sistema da Prefeitura de Santo André. Neste fim de semana expira o prazo de 28 dias de intervalo entre as aplicações. E não há previsão de abertura do agendamento. Nesta semana, o prefeito, em uma de suas lives, garantiu que não faltaria a dose, porém, deixou no ar que a vacina vai demorar a chegar, pois disse que especialistas falam que é possível esperar cerca de 40 dias. Precisamos de explicações. Eu quero vacina no braço.

Suzana Lopes Silva

Santo André



Estrelas – 1

Os atores Tarcísio Meira e Paulo José vão fazer muita falta. A perda dos dois causa muita emoção pelos excelentes trabalhos ao longo de dezenas de anos. E todas as manifestações que estão sendo feitas são por demais merecidas.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Estrelas – 2

Lá se vai uma das maiores lendas da história do teatro e da TV brasileira. Tarcísio Meira, de tantas alegrias e emoções, proporcionou a milhões de espectadores com sua rara capacidade de atuar e representar, seja nos palcos, estúdios ou onde quer que estivesse, em seus mais de 60 anos dedicados à arte. Lembro-me, criança ainda, quando pisei pela primeira vez em sala de cinema, no início da década de 70, para assistir ao filme Independência ou Morte, tão bem representando dom Pedro I, em comemoração ao sesquicentenário da independência do Brasil, na pequena e aconchegante Urupês, cidade coração, como é conhecida, no Estado de São Paulo. Quantas novelas, filmes, documentários, episódios! Acredito que grande parte dos meus contemporâneos deva ter alguma história parecida. Com toda sua grandeza e popularidade, jamais o vimos envolvido em alguma encrenca na vida. Grande caráter e exemplo de vida a ser seguido. Perda inestimável para o Brasil e para o mundo das artes. Que pena que a vida seja assim! Tudo um dia se acaba e a vida segue mais viva do que nunca. Força, Glória. Vá em paz, Tarcísio.

Mauri Fontes

Santo André



Lucy Montoro

É vergonha o governo estadual prometer e chegar a inaugurar ficticiamente, há sete anos, a unidade da Rede Lucy Montoro e mantê-la fechada em Diadema. É vergonha o vice-governador Rodrigo Garcia vir à cidade tornar a inaugurar esse serviço público. Mas, pasmem, o equipamento continuará inativo e só irá prestar atendimento dentro de 30 dias (Setecidades, dia 11). E nem bem começou a prestar serviços, a Rede Lucy Montoro já vislumbra problemas. Um deles é que essa rede não irá atender pacientes exclusivamente de Diadema. Seu atendimento abrangerá os sete municípios do Grande ABC. Imaginem as dimensões da fila de espera e a demora de agendamento para consultas, que ficará sob a responsabilidade da Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde). Não tenho ‘bola de cristal, mas já vejo pessoas aguardando seis meses ou mais para serem atendidas. Afinal, o serviço inaugurado é público e só foi implantado porque a Prefeitura de Diadema cedeu espaço.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema