Produtos e serviços em tempo de trabalho

Jefferson José da Conceição, professor e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano)

Ana Paula Lazari, jornalista e assessora de imprensa da USCS



13/08/2021 | 07:20



Lançado em fevereiro de 2021, o indicador de poder aquisitivo em horas e dias de trabalho por faixa de renda foi construído pelo Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. O indicador é atualizado periodicamente. A seguir apresentamos a última atualização. A tabela completa será exposta na 18ª Carta de Conjuntura e disponível em breve em www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs.

A pesquisa busca calcular as horas ou dias de trabalho remunerados mensais necessários para que trabalhadores de diferentes faixas de renda (um salário mínimo, três salários mínimos e dez salários mínimos, considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.100) adquiram determinados produtos e serviços do cotidiano. Metodologicamente, consideram-se os seguintes parâmetros: a – os trabalhadores são empregados formais, isso é, possuem carteira de trabalho assinada; b – a jornada semanal de trabalho é de 44 horas; c – cada trabalhador recebe mensalmente 220 horas de trabalho remuneradas (176 horas trabalhadas + descanso semanal remunerado de 44 horas); d – aplicam-se os cálculos para três faixas de renda: um SM (Salário Mínimo), três SMs, dez SMs; e – os produtos e serviços selecionados foram escolhidos aleatoriamente, como itens do consumo contemporâneo. Tais produtos e serviços fazem parte de decisões de consumo de grande parte dos trabalhadores brasileiros. Os cálculos são feitos a partir de decisões de compra hipotéticas dos consumidores, caso optem em adquirir um produto ou serviço, mesmo que decidam gastar todo o seu salário mensal apenas com aquele item. No dia a dia, na prática, as famílias têm que compor uma cesta de compras necessária para a sua sobrevivência.

Em julho de 2021, o trabalhador de um salário mínimo (1 SM) precisou de 20,79 dias de trabalho para comprar a cesta básica da Craisa, no valor de R$ 914,64 (valor de junho); o trabalhador de três SMs necessitou de 6,93 dias; e o de dez SMs, 2,08 dias.

Se o trabalhador tem entre 44 e 48 anos, e deseja pagar um convênio médico padrão B (com direito a enfermaria), no valor de R$ 937,19 por indivíduo, o trabalhador de um SM precisaria de 21,30 dias por mês; o de três SMs, 7,10 dias; e o de dez SMs, 2,13 dias.

Ao usar o carro e consumir 125 litros por mês para rodar 1.000 quilômetros, ao preço de R$ 5,44 por litro, o trabalhador de um SM precisou de 15,45 dias de trabalho; o de três SMs, 5,15 dias; e o de dez SMs, 1,55 dia.

Para comprar um par de sapatos padrão médio, no valor de R$ 200, o trabalhador de um SM necessitou de 4,55 dias trabalhados; o de três SMs, 1,52 dia; e o de dez SMs, 0,45 dia. Se quiser comprar um blazer padrão médio, no valor de R$ 350, o trabalhador de um SM precisou de 7,95 dias; o de três SMs, 2,65 dias; e o de dez SMs, 0,80 dia.

Para manter um pacote básico de internet (com TV, wi-fi e telefone), no valor de R$ 169,78 por mês, o trabalhador de um SM precisou de 3,86 dias de trabalho; o de três SMs, 1,29 dia; e o de dez SMs, 0, 39 dia. Caso queira comprar um smartphone, no valor de R$ 1.799, o trabalhador de um SM precisa de 40,89 dias; o de três SMs, 13,63 dias; e o de dez SMs, 4,09 dias.

Já, se a decisão é comprar um carro popular no valor de R$ 45.890, o trabalhador de um SM precisa de 1.042,95 dias de trabalho (e não pode gastar em mais nada); o de três SMs, 347,65 dias; e o de dez SMs, 104,30 dias.

É nítida a perda de poder aquisitivo nos últimos meses. O item alimentação é um dos que chamam a atenção. Em março de 2021, para comprar 6 kg de carne de 1ª (coxão mole), trabalhadores de um SM teriam de trabalhar 4,81 dias. Em julho de 2021, para comprar o mesmo item, esse trabalhador deve cumprir 6,14 dias. Já para os trabalhadores de três SMs, em março, o item demandaria 1,60 dia de trabalho; já, em julho, 2,05 dias. Para os de dez SMs, os 6 kg de carne demandariam 0,61 dia de trabalho em julho. Em março, o mesmo item demandaria 0,48 dia de trabalho.

O pão francês é outro item que tem destaque no aumento de preço no período. Em março, para a aquisição de 6 kg de pão francês (necessário para uma família de dois adultos e duas crianças), aqueles que ganham um SM teriam de trabalhar 1,36 dia. Em julho de 2021, 2,18 dias. Já para os de três SMs, tomando por base os valores de julho, os 6 kg de pão francês correspondem a 0,73 dia de trabalho, sendo que, há quatro meses, o item demandaria 0,45 dia. Já para aqueles que recebem dez SMs, os 6 kg de pão (mensalmente) correspondem, em julho, a 0,22 dia de trabalho. Em março, o mesmo item demandaria 0,14 dia.