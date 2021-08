Versatilidade.

Ademir Medici

Iracema M. Régis, integrante do Trio de Ouro da Literatura do Grande ABC – com Neli Vieira e Aristides Theodoro –, disse no Banco de Dados do Diário: nossa marca registrada é o ABC, onde revivemos a nossa infância no sertão

“...O ideal na vida é que voemos, mas se não der para voarmos, corramos; se não der, andemos; se não for possível, engatinhemos; mas, se ainda não der, que ao menos nos arrastemos, sem jamais parar.”

Martin Luther King, citado por Iracema em seu livro Forrobodó – Contos & Crônicas (Mauá, Editora Pumpkin, 2018).

Escreveu Iracema: “Vivencio a literatura popular em versos desde a tenra idade, lendo e ouvindo cordéis falados à boca da noite em reuniões familiares e nas feiras populares, geralmente aos sábados, onde o autor ou aquele que tinha uma melhor expressão verbal puxava a leitura ou canto e os demais escutavam embevecidos”.

<EM>E Iracema ensina: “Porque naqueles idos tempos o folheto de cordel fazia a vez de um informativo, trazendo para o povo notícias sobre Lampião (O Rei do Cangaço), o empreendedor Delmiro Gouveia, meu Padim Pade Ciço Romão Batista (de Juazeiro do Norte), enchentes, secas, pestes, cabeça-d’água, valentões de feira, fantasmas, busões, casa assombrada, alma penada, botija de ouro e as lendas, a exemplo do Saci-Pererê, mula sem cabeça, o lobisomem, a onça montó, a caipora, assuntos estes sempre presentes no imaginário nordestino”.

Fica claro, pois, que a jornalista, formada pela Metodista nos anos 70, já convivia com notícias desde menina, e não só com as emanadas pelo cordel. Basta ler os seus livros, que têm poesia, literatura infantojuvenil, contos, ensaios, biografia – ela escreveu sobre a vida e obra de Aristides Theodoro – crônica.

Coube a Iracema M. Régis organizar o livro 100 anos de Jorge Amado: Homenagem de Escritores Brasileiros (Mauá, Edições Criar, 2012). Neste livro aparece a liderança de Iracema, que conseguiu reunir escritos de 22 autores, entre os quais Antonio Possidonio Sampaio, que lembrou o discurso de posse de Jorge Amado na Academia Brasileira de Letras.

Disse Amado: “Minha parcialidade tem sido pela liberdade contra o despotismo e a prepotência; pelo explorado contra o explorador; pelo oprimido contra o opressor; pelo fraco contra o forte; pela alegria contra a dor; pela esperança contra o desespero; e orgulho-me dessa parcialidade”.

A leitura da obra de Iracema e do querido Possidonio demonstra que ambos são parciais como mestre Jorge Amado. A boa parcialidade.

E a mesma liderança de Iracema M. Régis na organização do livro em homenagem a Jorge Amado pôde ser vista na feira de livros realizada no Banco de Dados do Diário, em 30 de julho de 2021. Para nós, inesquecível. E que venha a segunda feira literária, na toca de Aristides Theodoro, dia desses, durante ou depois da pandemia.

“Não vacilemos em chamar Jorge Amado de o grande historiador dos casos rudes e dos homens simples dessa terra.”

Paulo Dantas, citado no livro do centenário romancista.



IRACEMA M. RÉGIS

- Nascimento: Sítio Sapé, município de Limoeiro do Norte, Ceará, 3-7-1952.

- Cidade escolhida: Mauá, onde mora desde 1975.

- Profissão: jornalista.

- Jornalismo: como estagiária, seu primeiro artigo foi publicado pelo Diário do Grande ABC em 6 de janeiro de 1985. Colabora com vários jornais.

- Livros publicados: 32, sendo o mais recente O Menino Davi e Sua Caderneta Mágica (Literatura de Cordel).

- Prêmios literários: preenchem duas páginas de livro. Por exemplo: ela foi contemplada seis vezes pelo FAC (Fundo de Assistência à Cultura) de Mauá.

- Integra a Academia Popular de Letras de São Caetano.

- Criação: Colégio Brasileiro de Poetas, do qual foi presidente.

- Contato: 4578-5076.

