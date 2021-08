Ribeirão Pires começa a vacinar jovens de 12 a 17 anos neste sábado

Da Redação

12/08/2021 | 19:24



A Prefeitura de Ribeirão Pires antecipou o calendário do Governo do Estado de São Paulo e anunciou, na noite desta quinta-feira (12), as datas para a imunização dos adolescentes abaixo dos 18 anos contra a Covid-19. Confira o calendário:

14/08 - 12 a 17 anos com comorbidades

16 e 17/08 - 17 anos

18/08 - 16 anos

Para a imunização, será necessária a apresentação de documento com foto do adolescente e o comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome dos pais. O jovem com comorbidade, deverá apresentar também um relatório médico indicando a comorbidade. A vacina ofertada será a Pfizer/BioNtech.

A imunização acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto para pedestres como em formato drive thu.

São consideradas pessoas com comorbidade as que possuem:

Diabetes mellitus

Hipertensão Arterial resistente

Hipertensão Artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Obesidade mórbida

HIV

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Cirrose Hepática

Pneumopatias crônicas graves

Doenças Cardiovasculares

Insuficiência Cardíaca

Cor-Pulmonale e Hipertensão Pulmonar

Síndrome Coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doença da Aorta, dos Grande Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias Cardíacas

Cardiopatias Congênitas no Adulto

Próteses Valvares e dispositivos cardíacos implantados

Síndrome de Down

Transplantadas Imunossuprimidas